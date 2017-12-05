Неизвестный открыл стрельбу по окнам жилых домов на юго-востоке Москвы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Неизвестный открыл стрельбу из пневматики по окнам жилых домов в районе Текстильщики в столице. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

О стрельбе в полицию заявили жильцы домов на 8-й и 11-й улице Текстильщиков. По их словам, окна нижних этажей на протяжении двух недель периодически подвергаются обстрелу. Предположительно, подозреваемые используют мощное пневматическое оружие, в некоторых квартирах пробиты двойные стеклопакеты.

Как рассказали местные жители, неизвестные производят один или несколько выстрелов по окнам и скрываются.

Сейчас полиция проводит проверку.