Водитель внедорожника сбил ребенка в Марьине и скрылся

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель внедорожника сбил ребенка в столичном районе Марьино и скрылся с места ДТП. Об этом Агентству "Москва" сообщили в правоохранительных органах города.

Как уточнили правоохранители, авария произошла в районе дома № 17 на Новомарьинской улице. Автомобиль с наклейкой "9 мая" на заднем стекле сбил восьмилетнего ребенка, а затем уехал в неизвестном направлении.

Как отметил собеседник агентства, в настоящее время полиция разыскивает черный внедорожник. Марка машины устанавливается.