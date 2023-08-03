Неизвестный бросил петарду в салон автомобиля у "Москва-Сити"

Фото: Агентство "Москва"

Мужчина разбил стекло автомобиля, который был припаркован в районе "Москва-Сити", и бросил в салон неустановленный предмет, предположительно, петарду. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на префектуру Центрального административного округа столицы.

Отмечается, что был слышен хлопок. Информации о пострадавших не поступало.

Утром 20 июня мужчина поджег и закинул в отделение Сбербанка в Химках на улице Московской коробку с фейерверком. Никто не пострадал, нарушителя задержали.

После на него завели уголовное дело по статье "Хулиганство". Злоумышленник 2003 года рождения объяснил, что действовал по указанию мошенников, которые представились правоохранителями и специалистами из ЦБ РФ.

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