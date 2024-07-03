Неизвестный попытался увести чужого ребенка со двора в Люблине

Фото: телеграм-канал "Москва 2024"

Неизвестный мужчина попытался увести чужого ребенка со двора многоквартирного дома в столичном районе Люблино, сообщает пресс-служба столичного СКР.

По предварительной версии, мужчине помешал местный житель, который зафиксировал произошедшее на камеру мобильного телефона.

По данному факту следственные органы Москвы уже организовали процессуальную проверку, исполнение которой поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

В Ярославле ранее нашли объявленных в розыск похищенную девочку и подругу ее матери, которую подозревали в похищении. По версии следствия, у женщины не было своих детей, поэтому она проводила время с дочерью своей подруги.

