Умер посол РФ в Египте Сергей Кирпиченко

Фото: ТАСС/Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ

Чрезвычайный и полномочный посол России в Египте Сергей Кирпиченко скончался в Каире, сообщили в МИД РФ.

Дипломат умер 2 сентября в каирской больнице, передает РИА Новости. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали Кирпиченко талантливым дипломатом и надежным товарищем.

Отмечается, что некролог будет опубликован на сайте министерства в ближайшее время.

13 августа Сергею Кирпиченко исполнилось 68 лет. С 2011 года он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Египте и по совместительству полпреда России при Лиге Арабских Государств. В разные годы он также был послом РФ в ОАЭ, Ливии и Сирии.