В Чувашии нашли последнего погибшего с утонувшей на Волге лодки

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Чувашии нашли тело мужчины, ранее считавшегося пропавшим после того, как моторная лодка перевернулась во время шторма на Волге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

"В Чувашии найден судоводитель затонувшего на Волге катера. Тело мужчины обнаружили спасатели МЧС России при помощи беспилотника у берега недалеко от места происшествия", – отметили в ведомстве.

В связи с нахождением последнего погибшего в результате происшествия, сотрудники МЧС РФ объявили о завершении поисково-спасательной операции.

30 июля в Моргаушском районе Чувашии из-за неблагоприятных условий на Волге опрокинулась лодка, в результате чего погиб один человек, еще 7 граждан удалось спасти, два человека пропали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Позже у берега, в нескольких километрах от места ЧП, спасатели нашли тело 8-летнего пропавшего мальчика. Отмечалось, что в поисковой операции были задействованы восемь спасателей, четыре единицы техники и один беспилотник.



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