Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту убийства 6 человек в Карелии

Фото: телеграм-канал SHOT

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту убийства шести человек в Карелии. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

"Председатель Следственного комитета поручил руководителю следственного управления по Республике Карелия Швецу Е. Н. доложить о ходе расследования уголовного дела и уже установленных обстоятельствах", – отметили в СК.

По факту произошедшего было возбуждено дело, соответствующее признакам преступления по статье об убийстве двух и более лиц, подозреваемые были задержаны, в данный момент в отношении них проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения, резюмировали в СК.

Подозреваемые и ранее судимые граждане 37 и 38 лет были задержаны 1 августа. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, мужчины могут быть причастны к убийству группы людей в селе Деревянном в Карелии.

Отмечалось, что утром того же дня сотрудникам полиции сообщили, что в результате пожара в доме были найдены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. Позже в одноэтажной постройке полицейские нашли тела еще четырех человек с ножевыми ранениями.



"Московский патруль": в столице раскрыли убийство 11-летнего школьника