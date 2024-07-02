Два человека погибли и шесть пострадали после урагана в Петербурге

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Число пострадавших в результате мощного урагана в Санкт-Петербурге достигло восьми человек, двое из них погибли, рассказали РИА Новости в экстренных службах.

Все они получили травмы в результате падения деревьев, добавил представитель служб. Шестеро выживших, уточнил он, были госпитализированы в медицинские учреждения.

Ранее сообщалось об одном погибшем в результате урагана с порывами ветра до 31 метра в секунду. Женщина скончалась из-за упавшего на нее дерева на проспекте Юрия Гагарина.

Ураганный ветер обрушился на Санкт-Петербург и Ленинградскую область 1 июля. Он срывал обшивку с домов, валил деревья и обрушил строительный кран на стройке. В аэропорту Пулково из-за непогоды в течение 25 минут работал режим "гроза над аэродромом", из-за чего три самолета ушли на запасные аэродромы.

