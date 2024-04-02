Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Красноярском крае

Фото: телегам-канал "Западно-Сибирская транспортная прокуратура"

Самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Светлогорска Красноярского края. Об этом сообщается в телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Транспортной прокуратурой организована проверка по факту авиационного события с самолетом авиакомпании "КрасАвиа", – уточнили там.

По их данным, инцидент произошел 2 апреля примерно в 15:00 по местному времени. Воздушное судно, выполняющее рейс из Красноярска, во время посадки допустило выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы.



В салоне самолета в тот момент находились 15 человек, включая двух несовершеннолетних. Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.



Ранее аналогичный инцидент случился на Камчатке. В аэропорту Елизово в Петропавловске-Камчатском самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетной полосы. На борту были зарегистрированы 28 человек, однако никто не пострадал.