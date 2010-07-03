Группа "Сафмар" опровергла бегство Гуцериева

Фото: ТАСС/ Сергей Бобылев

Промышленно-финансовая группа "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию по соображениям своей безопасности. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление группы.

До этого ряд СМИ и интернет-ресурсов писали, что Гуцериев сбежал из России, опасаясь ареста, поскольку не заплатил налоги. "Сафмар" расценила эти сообщения как спланированную акцию с целью дискредитации Гуцериева и нанесения ущерба его деловой репутации.

"Распространение лживой информации о том, что основной акционер одной из ведущих промышленных групп страны "сбежал из России", наносит удар не только деловой репутации, но и текущей деятельности этих компаний", – сказано в заявлении.

Также группа отметила, что найдет заказчиков "этой грязной травли". Она настаивает на публичных извинениях перед Гуцериевым.