01 марта, 16:26Происшествия
Спасатели полностью ликвидировали пожар на складе в Раменском
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Спасатели полностью ликвидировали пожар на складе в Раменском. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС РФ.
"Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в складских помещениях", – рассказали в телеграм-канале ведомства.
Возгорание произошло еще вчера днем. Сначала пожар достиг площади в 3 тысячи квадратных метров. Затем пламя распространилось на соседний склад, а его общая площадь выросла до 4,5 тысячи "квадратов".
Позже пожар был локализован на всей площади, подчеркивали в МЧС. Затем открытое горение удалось ликвидировать. На тот момент проводилась проливка и разбор конструкций.
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