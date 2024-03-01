Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели полностью ликвидировали пожар на складе в Раменском. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

"Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в складских помещениях", – рассказали в телеграм-канале ведомства.

Возгорание произошло еще вчера днем. Сначала пожар достиг площади в 3 тысячи квадратных метров. Затем пламя распространилось на соседний склад, а его общая площадь выросла до 4,5 тысячи "квадратов".



Позже пожар был локализован на всей площади, подчеркивали в МЧС. Затем открытое горение удалось ликвидировать. На тот момент проводилась проливка и разбор конструкций.