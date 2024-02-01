Два человека пострадали в результате аварии на трассе Екатеринбург – Тюмень

Фото: телеграм-канал Readovka

Два человека пострадали в результате ДТП на 78-м километре федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень Богдановичского района. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Свердловской области.

По данным ГИБДД, участниками аварии стали девять автомобилей. В настоящее время специалисты экстренных служб ликвидируют последствия ДТП.

"Призываем водителей планировать поездки с учетом временных ограничений, двигаться с безопасной скоростью и учитывать состояние погоды, а также дорожных условий", – говорится в сообщении.

На территории происшествия движение было перекрыто в оба направления, объезд участка возможен по автодороге Грязновское – Асбест через город Сухой Лог, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось об аварии на переезде в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана, в результате которой погибли пять человек, в том числе трое детей. Пассажирский поезд Сариасия – Ташкент столкнулся с седаном Chevrolet Gentra на нерегулируемом железнодорожном переезде на территории Шурчинского района. Водитель и еще один ребенок были госпитализированы.

Авария с участием двух автомобилей произошла на 67-м километре МКАД