В Москву доставили спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца

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Младенца, которого спасли из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске, доставили специальным бортом в Москву, сообщает ТАСС.

Весь полет ребенка сопровождали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), детские анестезиологи- реаниматологи и хирурги-травматологи.

Спецборт приземлился в аэропорту Шереметьево. Там его ожидал автомобиль реанимации.

Мальчика должны доставить в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Как сообщалось ранее, решение о транспортировке ребенка в столицу приняли после тщательного осмотра малышка. Врачи оценили его состояние как крайне тяжелое. У мальчика диагностировали серьезные обморожения конечностей, а также закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы голени, общее переохлаждение.

По словам спасателей и врачей, малыша спасло то, что в момент трагедии он находился в кроватке и был тепло укутан.

31 декабря в жилом доме на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв газа. В результате ЧП обрушился один из подъездов дома.

На данный момент известно о девяти погибших. В Челябинской области 2 января объявлен траур.