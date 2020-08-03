Москва 24: о работе департамента по гражданской обороне и ЧС

Фото: Москва 24/Никита Симонов

5 августа в Информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция "Основные направления деятельности и перспективы развития департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы".

В пресс-конференции участие примут:



заместитель руководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Мирмовсум Вагиф Мирмовсумович;

заместитель руководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Иванов Андрей Игорьевич.

Смотрите трансляцию 5 августа в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.