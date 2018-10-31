Москвичи выберут праздничную программу в парках на Новый год

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Москвичи помогут определить праздничную программу в парках на Новый год. На сайте "Активный гражданин" стартовал первый этап голосования.

Пользователи смогут выбрать программы в 19 парках. В каждом из этапов следует указать три парка, а затем и мероприятия для них.

На выбор предлагаются концерты, спектакли для детей, мастер-классы по изготовлению новогодних подарков и украшений, фейерверки, дискотеки и диджей-сеты. Также горожане могут предложить свой собственный вариант.

В прошлом году на "Активном гражданине" проводился аналогичный опрос. Лидером голосования стали фейерверки, набравшие почти 29 процентов голосов. Второе место заняли концерты современной музыки, третье – детские спектакли.

Традиционно в Москве пройдет фестиваль "Путешествие в Рождество". В этот раз он стартует уже в шестой раз и продлится с 21 декабря по 13 января. Стараниями всемирно известных светохудожников фасады домов и столичные улицы засияют праздничной иллюминацией, которая будет радовать горожан до самых последних дней фестиваля. Проспекты и парки города украсят сказочные декорации, елки и яркие инсталляции.

Россияне получили 10 дней новогодних каникул. На этот раз страна будет отдыхать с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

Ранее издание The Telegraph включило Москву в список городов с лучшими в мире рождественскими ярмарками. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Собянин рассказал о фестивале "Путешествие в Рождество"

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