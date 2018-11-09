Пожар в шиномонтаже в Ленобласти, где погибли пять человек, ликвидирован

Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области

Спасатели ликвидировали пожар в здании станции техобслуживания в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области. Общая площадь горения составила 400 квадратных метров, сообщает ТАСС.

Возгорание в трехэтажном здании шиномонтажа произошло в пятницу утром. После того, как пламя удалось сбить, в помещении обнаружили тела пяти погибших. Еще два человека пострадали, они госпитализированы.

Также пожар уничтожил легковой автомобиль, стоявший по соседству.

Источник в администрации Всеволожского района заявил, что здание шиномонтажа было зарегистрировано как жилой дом, в нем проживали девять человек, уроженцев Армении.

Сейчас Следственный комитет проводит доследственную проверку.