Мэр Харькова сообщил об ударе по объекту критической инфраструктуры

Фото: YouTube/Sinkevich pilot

В Харькове произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

"Два "прилета" по Харькову. Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в городе", – написал он.

14 октября Терехов поделился информацией, согласно которой в Харькове произошло четыре взрыва. Через несколько минут он рассказал о еще нескольких взрывах.

13 октября глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что Харьков подвергся артиллерийскому обстрелу. Он попросил местных жителей не выходить из укрытий.



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