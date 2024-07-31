Госдума уточнила поправку по использованию гаджетов бойцами в зоне СВО

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Российских бойцов, которые принимают участие в СВО, не будут арестовывать за гаджеты, которые используются для боевых задач. Такие уточнения внесены депутатами ГД перед принятием новой редакции закона о дисциплинарном аресте военных.

Теперь закон "Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в СВО" позволяет командирам воинских частей, начальникам органов военной полиции и начальникам гарнизонов самостоятельно назначать дисциплинарный арест против военных мужского пола из числа солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

Причиной ареста может стать грубый дисциплинарный проступок. Так, его назначают на срок до 10 суток за один проступок. В число последних входит нарушение запрета иметь при себе электронные изделия, приборы и бытовые технические средства, в которых могут храниться и распространяться аудио, фото и видео, а также данные геолокации. Также под запрет подпадают устройства с выходом в Сеть.

Почти любое устройство или приложение может быть использовано для отслеживания геолокации пользователя, предупреждают эксперты. Так, IP-адрес компьютера позволит найти район нахождения человека, также как и данные с вышек сотовой связи. При использовании мобильного устройства, геолокационные данные собирают приложения.

