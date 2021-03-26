Эксперт оценил слова Байдена о лидерах РФ и КНР

Фото: ТАСС/Evan Vucci/AP
Слова президента США Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине и председателе КНР Си Цзиньпине как о последователях автократии отражают тренд усиления идеологического компонента в американской внешней политике, заявил научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Лев Сокольщик.
В ходе своей первой публичной пресс-конференции Байден назвал Си Цзиньпина одним из тех, кто, подобно Путину, думает, что автократия – это будущий тренд.
Сокольщик подчеркнул, что такое заявление вписывается в общую тенденцию, которая развивается в политическом дискурсе США. Он отметил, что речь идет об усилении идеологического фактора в их внешней политике.
"Если мы обратимся к предвыборной программе Джозефа Байдена, то обнаружим: уже во время президентской кампании он декларировал, что в мире разворачивается борьба между демократиями и автократиями", – рассказал Сокольщик РИА Новости.
Политолог выразил мнение, что логично допустить, что на основе именно такого идеологического компонента Байден постарается укрепить свои зарубежные альянсы против РФ и КНР.
Ранее американский лидер раскрыл детали разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Байдена, он разъяснил лидеру Китая, что США не стремятся к конфронтации, однако ожидается жесткая конкуренция между странами.
До этого Байден заявил, что РФ должна заплатить за вмешательство в выборы в США 2020 года. Во время интервью глава Белого дома сказал, что хорошо знает Путина, а также согласился с тем, что считает его "убийцей".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: