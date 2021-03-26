Эксперт оценил слова Байдена о лидерах РФ и КНР

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Слова президента США Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине и председателе КНР Си Цзиньпине как о последователях автократии отражают тренд усиления идеологического компонента в американской внешней политике, заявил научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Лев Сокольщик.

В ходе своей первой публичной пресс-конференции Байден назвал Си Цзиньпина одним из тех, кто, подобно Путину, думает, что автократия – это будущий тренд.

Сокольщик подчеркнул, что такое заявление вписывается в общую тенденцию, которая развивается в политическом дискурсе США. Он отметил, что речь идет об усилении идеологического фактора в их внешней политике.

"Если мы обратимся к предвыборной программе Джозефа Байдена, то обнаружим: уже во время президентской кампании он декларировал, что в мире разворачивается борьба между демократиями и автократиями", – рассказал Сокольщик РИА Новости.

Политолог выразил мнение, что логично допустить, что на основе именно такого идеологического компонента Байден постарается укрепить свои зарубежные альянсы против РФ и КНР.

Ранее американский лидер раскрыл детали разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Байдена, он разъяснил лидеру Китая, что США не стремятся к конфронтации, однако ожидается жесткая конкуренция между странами.

До этого Байден заявил, что РФ должна заплатить за вмешательство в выборы в США 2020 года. Во время интервью глава Белого дома сказал, что хорошо знает Путина, а также согласился с тем, что считает его "убийцей".