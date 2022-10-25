Умер экс-глава Пентагона Эштон Картер – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Умер экс-глава Пентагона Эштон Картер, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Политик ушел из жизни в возрасте 68 лет.

По информации агентства, Картер скончался от сердечного приступа.

В декабре 2014 года на тот момент еще президент США Барак Обама представил кандидатуру Картера на пост министра обороны США. Сенат США утвердил его кандидатуру первого февраля 2015 года. Он был в должности до января 2017 года.

В связи с событиями на востоке Украины Картер заявлял, что основные усилия международного сообщества должны сводиться к тому, чтобы оказывать на Россию экономическое и политическое давление. Он также называл Россию глобальной угрозой для Америки. Картер заявлял, что РФ приняла стратегию, направленную на срыв планов США где бы то ни было.

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