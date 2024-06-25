Замминистра транспорта РФ Иванов повышен до первого заместителя

Фото: mintrans.gov.ru

Заместитель министра транспорта Валентин Иванов стал первым замминистра транспорта. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Иванов ранее курировал отрасль железнодорожного транспорта. До этого данный пост занимал Андрей Костюк – его уже освободили от должности из-за перехода на другую работу.

Кроме того, заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило, курирующий грузовые перевозки, стал замминистра транспорта. Также аналогичную должность занял Виктор Тимофеев, занимавший ранее должность замглавы Росавтодора.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники в транспортном рынке уже рассказывали, что Шило может перейти на эту должность. По данным журналистов, бывший заместитель гендиректора РЖД будет курировать вопросы железнодорожного транспорта, которыми ранее занимался Иванов.

