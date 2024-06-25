В ГД внесен законопроект о согласовании выездов депутатов за рубеж

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Парламентарии внесли в ГД законопроект об обязанности депутатов и сенаторов согласовывать свои выезды за пределы России. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Под исключения подпадут лишь служебные командировки, говорится в документе. Конкретные сроки и порядок согласования должны определить в российском парламенте. При этом отмечается, что в случае несогласованного выезда из страны полномочия депутатов могут досрочно прекратить.

"Необходимость изменения законодательства обусловлена возникновением новых угроз безопасности Российской Федерации в условиях проведения Вооруженными силами РФ специальной военной операции на территории Украины, санкционного давления западных стран и значительной активизацией деструктивной деятельности иностранных спецслужб недружественных государств", – объясняется в пояснительной записке.

Похожие правила существуют в Японии, там одна из оппозиционных партий исключила из своих рядов депутата Мунэо Судзуки из-за поездки в Россию в октябре 2023 года. Отмечалось, что он не уведомил руководство фракции, как того требовали правила. Политик тогда объяснил, что в ходе визита не представлял ни правительство страны, ни свою партию.

Кроме того, в июне 2024 года стало известно, что Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект, по которому для иностранцев могут ввести режим высылки, если у них не будет законных оснований находиться на территории России. Также депутаты одобрили в первом чтении законопроект, по которому полицейские смогут принимать решение о выдворении за пределы страны иностранцев и лиц без гражданства.

