Конгресс США решил продлить запрет на военное сотрудничество с Россией

24 июля, 08:15
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
США решили продлить запрет на сотрудничество Пентагона и Минобороны РФ. Об этом говорится в отчете комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, который посвящен проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год.
В отчете говорится, что Россия "нарушила ключевые договоры о контроле над вооружениями, расширила и модернизировала свой ядерный арсенал, провела испытания средств противокосмической обороны", передает ТАСС.
Также по просьбе министра обороны Джеймса Мэттиса Конгресс представил госсекретарю Майклу Помпео возможность выводить покупающие у России вооружения страны из-под санкций, предусмотренных положениями закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").
Информацию о России в отчете внесли в раздел "Сталкиваясь с новыми угрозами".
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео с испытаниями новейшего российского вооружения. На кадрах – тесты ракетных комплексов "Авангард", "Сармат", "Кинжал", "Буревестник", подводной беспилотной атомной подлодки "Посейдон" и лазерной установки "Пересвет".
Боевые системы впервые представил Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта. Многие из них не имеют аналогов в мире. Гиперзвуковая ракета "Кинжал" может поражать цели на расстоянии 1,5 тысячи километров. Этими снарядами оснащают истребители МиГ-31К, а в дальнейшем планируется запускать их и с бомбардировщика Ту-22М3. Против "Кинжала" бессильны все существующие комплексы противовоздушной обороны.
Еще одна ракета – "Буревестник", также неуязвима для систем защиты, сообщили в Минобороны. У нее неограниченная дальность, снаряд оснащен ядерной энергетической установкой. Сейчас ведется подготовка летных испытаний. Завершается экспериментальная отработка подводного беспилотника "Посейдон". Морской владыка способен поражать авианосцы и береговую инфраструктуру на межконтинентальной дальности.
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