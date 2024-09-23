Глава МО Израиля объявил о расширении ударов по "Хезболла" по всему Ливану

Фото: AP Photo/Hussein Malla

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет удары по целям движения "Хезболла" по всей территории Ливана, объявил министр обороны страны Йоав Галант на своей странице в социальной сети Х.

Галант добавил, что министерством разрешена ликвидация высшего комсостава движения и склады с оружием.

В настоящее время общее число жертв на юге Ливана после израильских атак возросло до 274 человек, еще 1 024 ранены, пишет РИА Новости со ссылкой на данные ливанского Минздрава. Среди жертв оказались 21 ребенок, 39 женщин и несколько сотрудников скорой помощи.

По словам исполняющего обязанности главы ведомства Фираса Абъяда, такие потери ливанцы несут впервые с момента окончания гражданской войны 1975–1990 годов. В целом менее чем за неделю из-за атак пострадали около 5 тысяч человек.

ЦАХАЛ продолжает наносить удары по Ливану, 20 сентября израильская армия атаковала столичный Бейрут. Тогда жертвами стали участники совещания местного оперштаба во главе с командиром Ибрагимом Акилем и руководителем подразделения "Радван" Ахмедом Вахби. В ответ на это с территории Ливана в сторону Израиля были выпущены более сотни ракет.

