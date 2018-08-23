Кандидат Собянин обсудил с экспертами развитие транспортного каркаса столицы

Фото: предвыборный штаб Сергея Собянина

Кандидат на должность мэра Москвы Сергей Собянин в ходе состоявшейся в избирательном штабе встречи с экспертами в сфере транспорта обсудил развитие транспортного каркаса столицы, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, в последние годы в столице возводили новые дороги и развязки, развивали общественный транспорт и таксомоторную деятельность, открывали десятки новых станций метро, вводили каршеринг, урегулировали движение и парковку. Таким образом, самая главная проблема Москвы начала потихоньку отступать, отметил он.

"Это самый важный тренд, который говорит о том, что мы на правильном пути. Впереди много работы, но мы уже понимаем и чувствуем, что необходимо делать, как делать для того, чтобы главная проблема Москвы – транспорт – стала достоинством нашего города и мы гордились бы своей транспортной системой", – подчеркнул Собянин.

Кандидат считает, что в Москве нужно развивать железнодорожное сообщение и интегрировать его в систему городского общественного транспорта. По его мнению, это задача номер один, поскольку от таких проектов самая высокая эффективность.

Собянин напомнил, что в этих целях уже реализован проект Московского центрального кольца, которое уже перевозит в сутки почти 500 тысяч человек. Также он отметил, что объем пригородного сообщения в сутки в столичном регионе составляет два миллиона пассажиров, а при реализации проекта Московских центральных диаметров это количество может возрасти до трех миллионов.

На встрече он также затронул тему регулирования таксомоторных перевозок, отметив, что в этой сфере все еще есть проблемы, которые нужно решать. В частности, он предложил законодательно урегулировать работу агрегаторов такси, а также распределять городские субсидии среди таксомоторных компаний, которые нанимают водителей с российскими правами. Кроме того, Собянин предложил переэкзаменовывать водителей такси с иностранными правами.

Выборы мэра столицы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!