EUobserver: новые санкции ЕС запретят любые частные перелеты в интересах граждан РФ

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14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза запретит любые частные и чартерные авиаперелеты в интересах физических или юридических лиц России. Об этом пишет портал EUobserver, ссылаясь на документ ЕС, согласованный послами стран – членов объединения.

В качестве примера в источнике приводятся перелеты, которые российские компании заказывают в курортные зоны. Запрет на полеты российских авиакомпаний в воздушном пространстве Европы был введен еще в феврале 2022 года, однако это не мешало чартерным или частным перелетам.

Также в рамках очередного ограничительного пакета ЕС намерен ввести санкции против 27 грузовых судов. 11 из них, по утверждению портала, зарегистрированы в РФ, еще 5 в Габоне, 4 на Островах Кука, по два в Панаме и Сингапуре, а также по одному в Гвинее-Бисау, Камеруне и Союзе Коморских Островов.

Ранее стало известно, что постпреды стран Евросоюза 20 июня согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что он будет жестким.

По ее словам, новые ограничения еще больше лишат Россию доступа к ключевым технологиям, дальнейших доходов от энергетики, затронут теневой флот и теневую банковскую сеть за рубежом.

