Медведев назвал бредом сумасшедшего предложение США обсудить новый ДСНВ

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Предложение США обсудить договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) является бредом сумасшедшего, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Мы, мол, будем поставлять неонацистам все виды оружия, включая дальнобойные ракеты и самолеты, а с вами обсуждать новый ДСНВ", – добавил он в своем телеграм-канале.

Зампред Совбеза назвал такие действия абсурдом и безумием, предложив представить, что нацистская Германия в годы Второй мировой войны предложила бы СССР сократить производство военной техники.

Ранее, в середине апреля, в Госдепе США рассказывали о намерениях отказаться от мер по ДСНВ, если РФ решит вернуться к своим обязательствам в рамках договора. Позднее, 21 июня, аналогичную мысль высказали в американском Совете по нацбезопасности.

