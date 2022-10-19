В посольстве РФ заявили, что западные санкции мешают сельхозэкспорту России

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Санкции Запада препятствуют экспорту российской сельскохозяйственной продукции. Об этом заявило посольство РФ в США.

Там добавили, что из-за ограничений больше всех страдают нуждающиеся страны Африки, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что 22 июля Россия, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы, заявили в ООН.

Владимир Путин заявил, что Россия закроет зерновой коридор, если подтвердится, что он был использован для доставки взрывчатки для подрыва Крымского моста. По данным ФСБ, отметил он, взрывное устройство, использованное для осуществления теракта, было отправлено морем из Одессы.

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