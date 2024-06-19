Депутат Толстой высказался против ввода верхнего возрастного порога для водителей

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В России не нужно вводить верхний возрастной порог для водителей, заявил зампред ГД Петр Толстой в беседе с Life.ru.

"Есть люди, которые и в 80 лет, и в 90 прекрасно водят. Не надо никакой дискриминации", – добавил он.

По его мнению, с такой инициативой должно разобраться МВД, однако лучше, наоборот, расширять возможности для людей управлять автомобилем.

Ранее, по данным журналистов, с таким предложением в министерство внутренних дел обратились участники движения "Ветераны России". По их задумке, получить автомобильные права смогут лишь люди с 18 до 70 лет.

"С возрастом у людей часто ухудшаются слух и зрение, замедляется реакция, что может привести к повышенной опасности на дороге", – говорится в документе.

Согласно данной инициативе, пожилые водители должны будут проходить более строгие медосмотры, а в случае успеха будут получать водительские удостоверения не на 10 лет, а на меньший срок.

Ранее ведущий специалист по геронтологии и гериатрии Юрий Конев рассказал, что людям старше 75 лет категорически нельзя продолжать управлять автомобилями. Однако с ним не согласился вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По информации последнего, каждый такой случай нужно обсуждать индивидуально с лечащим врачом. В частности, вождение в старости, по его мнению, может улучшить реакцию, внимание и сохранить моторику.

