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Запад пытается добиться своих целей любой ценой, а если у него не получается сделать это качественно, то он пытается добиться своего мнимым политическим давлением, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если не выходит качеством, берут мнимым политическим давлением. Полный абсурд и наглядный провал англо-саксонской образовательной системы", – сказал он.

Глава ведомства добавил, что страны Запада создали псевдообучение в школах Украины, где дети вместо учебы проводят время в играх. Россия уже стоит на пороге лидерства в образовательной среде, ей удалось сформировать многоуровневую систему образования, которая демонстрирует автономность и независимость от западного влияния, подчеркнул он.

"Мы блокировали все влияние внутри страны различных якобы образовательных направлений работы под эгидой Сороса (Джордж Сорос, американский трейдер и финансист. – Прим. ред.) , создали оценку качества образования, которая показывает реальную картину и позволяет достигать прогрессивных результатов", – отметил Кравцов.

Фонды Сороса обвинялись в организации смены власти в ряде стран мира. Сам трейдер не опровергал того, что его деньги помогли провести на Украине Оранжевую революцию в 2004-м и Евромайдан в 2013 году.

Ранее правительство Канады ввело санкции против Кравцова, омбудсмена РФ Татьяны Москальковой, омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, постпреда РФ при Евросоюзе Владимира Чижова и других. Отмечалось, что ограничения были введены в связи с систематическим нарушением прав человека в РФ.

