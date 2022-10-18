В Турции рассказали о гарантиях США по выходу агропродукции РФ на рынки

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Турция смогла получить гарантии США по выходу российской сельскохозяйственной продукции на рынки. Об этом сообщает турецкое издание HBR.

По словам представителя президента Турции Ибрагима Калына, санкций, направленных в сторону российских удобрений, сейчас нет. Но, утверждает он, страховые компании беспокоятся о санкциях, поэтому боятся участвовать в процессе.

"В беседах с нашими американскими партнерами, в частности с моим коллегой Салливаном (советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. – Прим. ред.) говорили, что необходимо дать гарантии. Они сказали, что такие гарантии дают", – прокомментировал Калын.

Представитель президента предложил рассказать об этом и ООН, и России, чтобы урегулировать вопрос. Калын добавил, что четкого ответа от Москвы турецкая сторона так и не получила. Он подчеркнул, что Турция надеется на положительный ответ России.

Ранее сообщалось, что 22 июля Россия, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы, заявили в ООН.

Владимир Путин заявил, что Россия закроет зерновой коридор, если подтвердится, что он был использован для доставки взрывчатки для подрыва Крымского моста. По данным ФСБ, отметил он, взрывное устройство, использованное для осуществления теракта, было отправлено морем из Одессы.

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