Лукашенко сменил руководство в правительстве Белоруссии

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

В Белоруссии пост премьер-министра занял экс-глава Банка развития Сергей Румас. Решение о назначении Румаса принял президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

Кроме того, белорусский лидер произвел и другие кадровые перестановки. Первым заместителем премьера назначили бывшего руководителя аппарата Совета министров Александра Турчина,

Возглавлявший концерн "Белнефтехим" Игорь Ляшенко занял пост заместителя премьер-министра. Он будет курировать вопросы промышленности и ТЭК.

Еще одним заместителем премьера назначили Владимира Кухарева. Он будет заниматься вопросами в сфере строительства, ЖКХ и транспорта.

Игорь Петришенко также стал заместителем премьера. Он будет курировать здравоохранение, образование, культуру и спорт.

Кроме того, Лукашенко назначил нескольких министров – Дмитрий Микуленок занял должность министра архитектуры и строительства, Павел Утюпин – министра промышленности, Константин Шульган – министра связи и информатизации, Дмитрий Крутой – министра экономики. Роман Головченко занял должность председателя Государственного военно-промышленного комплекса.

Ранее Лукашенко заявлял, что провал в экономике может стать причиной потери Белоруссией независимости. Глава государства отметил, что Минску под страхом "смерти" необходимо выполнить поставленные экономические задачи, в том числе в сельском хозяйстве.