Лукашенко сменил руководство в правительстве Белоруссии

18 августа, 15:28
Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
В Белоруссии пост премьер-министра занял экс-глава Банка развития Сергей Румас. Решение о назначении Румаса принял президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.
Кроме того, белорусский лидер произвел и другие кадровые перестановки. Первым заместителем премьера назначили бывшего руководителя аппарата Совета министров Александра Турчина,
Возглавлявший концерн "Белнефтехим" Игорь Ляшенко занял пост заместителя премьер-министра. Он будет курировать вопросы промышленности и ТЭК.
Еще одним заместителем премьера назначили Владимира Кухарева. Он будет заниматься вопросами в сфере строительства, ЖКХ и транспорта.
Игорь Петришенко также стал заместителем премьера. Он будет курировать здравоохранение, образование, культуру и спорт.
Кроме того, Лукашенко назначил нескольких министров – Дмитрий Микуленок занял должность министра архитектуры и строительства, Павел Утюпин – министра промышленности, Константин Шульган – министра связи и информатизации, Дмитрий Крутой – министра экономики. Роман Головченко занял должность председателя Государственного военно-промышленного комплекса.
Ранее Лукашенко заявлял, что провал в экономике может стать причиной потери Белоруссией независимости. Глава государства отметил, что Минску под страхом "смерти" необходимо выполнить поставленные экономические задачи, в том числе в сельском хозяйстве.
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