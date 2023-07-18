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Рост заболеваемости нехарактерными инфекциями среди граждан, проживающих в странах Евросоюза, может свидетельствовать о появлении искусственных очагов, они могли возникнуть из-за деятельности военных биологов США. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Специалисты из Вооруженных сил США владеют рядом методик по адаптации и выращиванию переносчиков, собранных в местах их естественного обитания. Их способы позволяют, например, выводить в стенах лабораторий зараженных комаров и клещей.

"Указанная исследовательская деятельность сопровождается ухудшением эпидемической обстановки и расширением ареалов переносчиков. Речь в данном случае идет о формировании искусственных очагов природно-очаговых инфекций. С учетом неконтролируемого характера распространения переносчиков в эпидемический процесс могут быть вовлечены целые страны и регионы", – сказал Кириллов.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в прошлом году на территории Европы было зарегистрировано больше граждан с диагнозом "лихорадка тенге", чем было выявлено за предыдущее десятилетие, подчеркнул генерал-лейтенант.

По его словам, в том числе наблюдался пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила, всего было выявлено более тысячи случаев и 92 человека погибли.

"Связанные с укусами комаров факты заражения лихорадкой Зика впервые были зафиксированы во Франции", – напомнил Кириллов.

Ранее Минздрав Египта сообщал, что у группы жителей деревни Эль-Аликат, которая расположена к югу от Каира, выявили симптомы неустановленного заболевания. Пациенты пожаловались на высокую температуру, ломоту в костях, рвоту и головокружение. Позже у них были взяты анализы, также медики взяли пробы питьевой воды у заболевших.

Позже у нескольких заболевших, проживающих в египетской провинции Кена, выявили лихорадку денге. Специалисты в Египте прикладывают все усилия, чтобы не допустить дальнейшее распространение инфекции, подчеркнули в Минздраве.



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