Политолог поддержал идею обязать иностранцев отслужить в ВС РФ для получения гражданства

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Юлия Иванко

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов поддержал идею выдавать гражданство людям мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет только после службы в российской армии. Его слова приводит RT.

По его мнению, любые отношения представляют собой улицу с двусторонним движением. Отношения гражданина со своей Родиной не являются исключением, подчеркнул он.

"Если россияне отдают долг Родине, то почему это правило не должно распространяться на иностранных граждан, желающих получить российский паспорт, который дает определенные социальные блага, в том числе, право на получение материнского капитала", – заключил Орлов.

С предложением выдавать гражданство мужчинам из других государств в возрасте от 18 до 30 лет только после предварительной службы в Вооруженных силах России ранее выступил думский депутат Иван Сухарев. Необходимое обращение он направил на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Согласной российской конституции, в обязанности каждого россиянина входит прохождение военной службы. Однако, считает Сухарев, не все, кто смог получить гражданство, планируют отправляться в армию.

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