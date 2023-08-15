Свыше 870 трофеев спецоперации представят на форуме "Армия-2023"

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Свыше 870 образцов оружия и военной техники можно будет увидеть на выставке трофеев спецоперации на форуме "Армия-2023". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр международного военно-технического форума.

На выставке также можно будет посмотреть на французский танк AMX-10RCR. Экспозиция была сформирована в августе 2022 года, за год собрав более 870 образцов.

"Особое внимание посетителей выставки вызовет сожженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, американский БТР М-113, шведская БМП CV90-40, французский колесный танк AMX-10RCR", – поделились в пресс-центре.

На экспозиции можно увидеть вооружения и технику украинского военно-промышленного комплекса, в том числе модернизированный танк Т-72АМТ, бронетранспортеры БТР-3Е и БТР-4Е, бронемашины разного назначения и патрульные катера.

Кроме того, на форуме представлены украинские бронированные машины "Варта", "Козак" и "Тритон", легкобронированный катер "Калкан-П" с бортовым номером BG-309. В пресс-центре добавили, что из западной техники чаще всего на выставке можно встретить британские боевые машины.

Ранее форум посетил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он заявил, что военная техника Запада оказалась не такой безупречной. Министр подчеркнул, что в этом можно убедиться при посещении экспозиции трофеев в рамках выставки "Армия-2023".

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