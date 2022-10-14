Президент Швейцарии заявил о желании сотрудничать с российскими учеными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Контакты между учеными со всей планеты следует поддерживать даже во время тех или иных конфликтов, считает президент Швейцарии Иньяцио Кассис. По его словам, у людей, осуществляющих свою деятельность в науке, общий язык.

"Это язык, основанный на научном методе. История учит нас, что контакт между этими учеными имеет фундаментальное значение как связующая черта между странами, которые даже находятся в состоянии войны друг с другом", – цитирует слова Кассиса РИА Новости в ходе саммита GESDA в Женеве.

Президент Швейцарии добавил, что государства обязаны сохранить эти отношения в будущем.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поделились, что Россия передала тесты для выявления коронавирусной инфекции почти 60 странам мира. Она отметила, что сначала тесты получили Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан. В эти государства также был направлен препарат против COVID-19.

Помимо этого, РФ поделились тестами для диагностики оспы обезьян, ПЦР-тестами с коллегами в разных странах.

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