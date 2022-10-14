В Белоруссии не проводилась контртеррористическая операция – СМИ

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

На территории Белоруссии не вводился режим контртеррористической операции. Об этом сообщает издание БелТА со ссылкой на инсайдера в КГБ.

"На территории Республики Беларусь контртеррористическая операция не проводилась и в настоящее время не проводится. Информация, распространяемая в интернете, носит недостоверный характер", – поделился представитель КГБ.

Ранее глава комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертеля заявил, что западные государства желают открыть второй фронт для отвлечения ресурсов РФ на решение попутных задач. Он считает, что ожидается обострение ситуации, а в таких условиях используются различные методы для того, чтобы выполнить все поставленные задачи перед врагом.

Кроме того, белорусский президент Александр Лукашенко поделился, что Россия и Белоруссия развернут совместную региональную группировку войск на западных границах Союзного государства. По его словам, решение было принято по итогам встречи с Владимиром Путиным после неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!