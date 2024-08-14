SZ: авиабаза НАТО в ФРГ закрыта из-за возможной диверсии

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База НАТО в городе Гайленкирхен в земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии оказалась закрыта из-за подозрений в возможной диверсии. Об этом пишет Süddeutschen Zeitung (SZ) со ссылкой на представителя территориального командования Альянса.

По словам журналистов, специалисты проверяют возможное загрязнение питьевой воды в местной казарме. До этого по аналогичной причине оцепили другой военный объект – крупнейшую базу Вооруженных сил ФРГ (Бундесвер) в Кельн-Ване. Здесь также, предположительно, нашли загрязнение воды в казармах.

НАТО стремится создать три крупные военные базы на территории стран – участниц Альянса, чтобы поставлять оружие Украине, рассказывал ранее венгерский премьер Виктор Орбан. По его версии, речь идет о Польше, Румынии и Словакии.