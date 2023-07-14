11:07Политика
Захарова заявила, что у Лаврова не было никаких контактов с США в Джакарте
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не проводил никаких контактов с американской стороной в Джакарте. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире телеканала "Россия 24".
"Нет, эти переговоры не планировались, и никаких контактов не было", – поделилась дипломат.
12 июля стало известно, что Лавров прибыл в столицу Индонезии для участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Позже он прокомментировал инициативы различных стран по Украине, отметив, что для Москвы мир всегда находился в приоритете по сравнению с боевыми действиями. Лавров заявил, что российская сторона разделяет многие предложения партнеров по урегулированию конфликта.
Однако западные государства и Киев отвергают возможность любых переговоров на основе мирных инициатив, предложенных Китаем, Бразилией и странами Африки, уточнил глава МИД.
Лавров заявил, что РФ предпринимает адекватные шаги в ответ на возможное расширение НАТО
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