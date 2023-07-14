Захарова заявила, что у Лаврова не было никаких контактов с США в Джакарте

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не проводил никаких контактов с американской стороной в Джакарте. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире телеканала "Россия 24".

"Нет, эти переговоры не планировались, и никаких контактов не было", – поделилась дипломат.

12 июля стало известно, что Лавров прибыл в столицу Индонезии для участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Позже он прокомментировал инициативы различных стран по Украине, отметив, что для Москвы мир всегда находился в приоритете по сравнению с боевыми действиями. Лавров заявил, что российская сторона разделяет многие предложения партнеров по урегулированию конфликта.

Однако западные государства и Киев отвергают возможность любых переговоров на основе мирных инициатив, предложенных Китаем, Бразилией и странами Африки, уточнил глава МИД.

Лавров заявил, что РФ предпринимает адекватные шаги в ответ на возможное расширение НАТО