ЕК может предоставить на утверждение 12-й пакет антироссийских санкций 15 ноября

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Еврокомиссия планирует представить 12-й пакет антироссийских санкций на утверждение в Евросовет в среду, 15 ноября. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции после очередного заседания Совета Евросоюза, пишет ТАСС.

Он уточнил, что новый пакет санкций предусматривает не только расширение черного списка ЕС, но и экспортные ограничения, в том числе российских алмазов. Также 12-й пакет европейских санкций включит в себя ужесточение мер против обхода санкций и ужесточение потолка цен на нефть, подчеркнул Боррель.

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, пакет санкций против России могут представить уже на этой неделе. Однако политик считает, что Венгрия может не пропустить проект, если в него включат ограничения в отношении атомной энергетики РФ, поскольку его стране необходимо защищать свои интересы.

В обращении Минфина России касательно возможных ограничений экспорта российских алмазов сказано, что это приведет к масштабным искажениям рынка, что ударит по наиболее уязвимым слоям населения.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС обсуждает 12-й пакет санкций против России, включая запрет на экспорт российских алмазов. До этого стало известно, что страны G7 обсуждают альтернативные варианты введения запрета на импорт российских алмазов с 2024 года.

Исполняющий обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов сказал, что планы западных стран по введению санкций в отношении российских алмазов нацелены на развал глобальной системы контроля рынка, а также угрожают цепочкам производства и поставок.

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