Глава ДНР заявил, что близится переломный момент в освобождении республики

Фото: телеграм-канал "Пушилин Д.В."

На фоне ответных ударов со стороны РФ близится переломный момент в освобождении ДНР. Таким мнением поделился в эфире канала "Россия 24" глава республики Денис Пушилин.

По его словам, на данный момент РФ задействовала еще больше сил, в том числе свою роль в этом сыграла частичная мобилизация. Призывники, заявил Пушилин, сейчас проходят обучение. Мобилизация помогает подходить к планированию следующих тактических операций более осознанно, утверждает глава республики.

Обстрелов со стороны ВСУ стало меньше из-за контрударов, заявил Пушилин. Решения ВС РФ, считает он, подорвали моральный дух украинских солдат.

10 октября Владимир Путин заявил об ударе высокоточным оружием по объектам инфраструктуры Украины. По его словам, удар нанесли по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

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