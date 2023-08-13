Трамп заявил, что его шансы победить Байдена в президентской гонке близки к 100%

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Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что его шансы победить действующего президента Джо Байдена на выборах в 2024 году близки к 100%. Его слова приводит газета Times.

Вместе с этим он отметил, что не видит среди республиканцев конкурентов, которые могли бы побороться с ним на намеченном на январь праймеризе. Издание спросило Трампа, не рано ли он списывает со счетов однопартийца Рона Десантиса.

"Нет", – заключил экс-президент.

Выборы на пост американского лидера состоятся в ноябре 2024 года. Трамп еще в прошлом году сообщил, что будет участвовать в президентской гонке. Байден также объявил, что идет на второй срок, чтобы доделать начатое.

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