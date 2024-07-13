Посол РФ заявил, что попытки Байдена оскорбить Путина недостойны лидера США

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Попытки президента США Джо Байдена публично оскорбить Владимира Путина недостойны главы государства, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Неконтролируемые эмоциональные всплески наносят непоправимый ущерб престижу Америки", – цитирует его РИА Новости.

Он объяснил это попыткой Байдена самоутвердиться и поднять свои предвыборные рейтинги. Также Антонов подчеркнул, что подобные высказывания недопустимо высказывать руководителю страны, которая претендует на звание "носителя демократических ценностей и высокой морали".



"Раздающиеся обвинения в отношении Владимира Путина абсурдны. Именно США загружают планету военными конфликтами, в результате которых гибнут сотни тысяч людей", – заключил он.

Ранее президент США вновь позволил себе оскорбления в адрес президента РФ. Так, он рассказал про самые глубокие и старые страхи Европы, которые проснулись из-за марша "кровожадного безумца".

