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13 июня, 18:50

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РИА Новости: экс-главу ВМС и замкомандующего Нацгвардии Украины объявлен в розыск

Экс-главу ВМС и замкомандующего Нацгвардии Украины объявили в розыск в РФ

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Экс-командующий Военно-морскими силами (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Гайдук и бывший первый замкомандующего Нацгвардии Украины Владимир Кондратюк объявлены в розыск в России по уголовной статье, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

До этого СКР уже предъявил заочные обвинения Гайдуку и Кондратюку. Следователи уверены, что под их руководством ВСУ совершали многочисленные обстрелы территорий Донбасса, из-за чего пострадали и погибли 166 человек, включая троих детей. Также были разрушены более 60 объектов инфраструктуры.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что власти республики еще с 2014 года собирают доказательства военных преступлений киевского режима и силовиков против жителей региона. Ранее этим занимались разные комиссии и органы, но теперь все концентрируется в СК России.

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