МГИК зарегистрировал еще четырех человек кандидатами на пост мэра Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала еще четырех кандидатов на выборы мэра столицы, ими стали Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Борис Чернышов. Решение относительно всех участников будущих выборов мэра города были приняты на заседании комиссии.

Кандидатуру Гусева выдвинуло региональное отделение партии "Справедливая Россия – За правду", Даванкова – отделение партии "Новые люди", Зюганова – КПРФ, а Чернышова – ЛДПР.

Ранее сообщалось, что МГИК зарегистрировала Сергея Собянина в качестве одного из кандидатов на пост мэра столицы. Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут отметил, что всего на пост мэра были выдвинуты 12 человек, среди которых 6 являются самовыдвиженцами.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. В Мосгоризбиркоме отмечали, что решение о проведении трехдневного голосования было принято с учетом позитивного опыта использования данного формата во время пандемии коронавируса.

Собянин первым получил в МГИК удостоверение кандидата на пост мэра Москвы