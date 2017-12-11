Гузеева попала в базу данных скандального украинского сайта

Фото: ТАСС/Юрий Самолыго
Российская актриса Лариса Гузеева была внесена в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец". Причиной стало посещение Крыма.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на этот сайт, телеведущую программы "Давай поженимся" обвиняют в сознательном нарушении государственной границы Украины, а также в "незаконной гастрольной деятельности" в Крыму.
Сайт "Миротворец" стал известен благодаря скандальным публикациям, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называют не иначе, как "изменники родины". Так, например, весной 2016 года "Миротворец" выложил списки журналистов, получавших аккредитацию ДНР и ЛНР, с их контактными данными. Из-за этого некоторые получали угрозы.
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