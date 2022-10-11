Страны G7 хотят изучить возможность восстановления Украины за счет активов РФ

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Страны "Большой семерки" пожелали изучить способы направления российских активов на восстановление Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление государств G7.

"Ни одна из стран не желает мира сильнее, чем Украина, которая понесла потери убитыми, столкнулась с вынужденным перемещением лиц и пережила бесчисленные зверства в результате российской агрессии", – говорится в заявлении.

Помимо этого, страны G7 одобрили настрой Киева на мирное урегулирование конфликта с РФ, при этом президент Украины Владимир Зеленский во время саммита "Большой семерки" отказался вести переговоры с Владимиром Путиным. По словам украинского лидера, у президента России нет будущего.

По мнению G7, справедливость должна базироваться на принципах защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, изложенных в Уставе ООН. Помимо этого, украинской стороне следует гарантировать ее послевоенное восстановление.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила парламентской делегации Украины вернуться к переговорам по мирному урегулированию украинского конфликта. Она отметила, что Россия выступает за мирное урегулирование кризиса на Украине. Однако на соответствующее приглашение парламентарии Украины никак не отреагировали, добавила Матвиенко.

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