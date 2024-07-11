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Запад устал не от президента Украины Владимира Зеленского, а от самого украинского конфликта, уверен член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.

"Придет кто-нибудь на смену Зеленскому – вряд ли он будет вести себя как-то иначе, если не изменится конфликт", – сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Политолог уверен, что Зеленского могут поменять под мирные переговоры с РФ или под некое изменение конфликта. Так, понадобится "чистенький" киевский политик, который и заключит перемирие, а Москва сможет ему доверять, сказал он.

Ранее российская Служба внешней разведки выяснила, что США ищет альтернативу украинскому лидеру. Так, в Вашингтоне обеспокоены общественными настроениями в стране, а также видят, что у украинцев растет недовольство затягиванием конфликта и усиливается недоверие к государству на фоне того, что легитимность Зеленского утрачивается после истечения его полномочий.

