Reuters: четыре страны ЕС согласились производить крылатые ракеты

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Франция, Германия, Италия и Польша в ходе саммита НАТО в Вашингтоне договорились совместно разрабатывать крылатые ракеты большой дальности, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

Издание не уточняет, идет ли речь об обязывающем соглашении или о меморандуме о намерениях.

Ранее Владимир Путин рассказал, что РФ имеет право начать разработку и создание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в ответ на выход США из Договора о ликвидации РСМД. По словам президента, Москву беспокоит размещение Вашингтоном своих ракетных систем в разных частях света.

Позже в США анонсировали размещение ряда дальнобойных ракетных систем на территории Германии, включая пока разрабатываемое гиперзвуковое оружие.

