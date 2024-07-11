ВС РФ освободили населенный пункт Восход в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России

Подразделения группировки войск "Центр" Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили населенный пункт Восход в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.

Также ВС РФ улучшили тактическое положение на этом направлении, отразив 5 контратак штурмовых групп трех механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом войска "Центр" нанесли поражение трем механизированным бригадам и двум бригадам территориальной обороны ВСУ в районах Прогресса, Розовки, Новгородского, Новоселовки Первой и Торецка в ДНР.

Противник на этом направлении потерял до 335 военных, две БМП, включая американскую Bradley, два авто, гаубицу "Мста-Б", орудие М119 производства США, четыре пушки "Рапира", а также американскую РЛС контрбатарейной борьбы.

Ранее российская армия освободила соседний населенный пункт Сокол, улучшив свое тактическое положение. Позже ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Чигари и Яснобродовку в ДНР.

